中国零售增长放缓但国有投资加快

哈通社阿斯塔纳 -- 据《金融时报》讯，2017年1-2月份，中国零售销售增速低于预期，尽管工业增加值以及受到政府支出提振的固定资产投资增速均有所加快。

今年头两个月，中国社会消费品零售总额同比增长9.5%，逊于预期，令外界意外。这一增速低于截至去年12月的一年期间的10.4%，也不及2016年同期的10.2%。

这一增速较彭博(Bloomberg)调查的经济学家10.6%的预估中值低出逾一个百分点。放缓趋势在限额以上单位较为明显，这些单位的消费品零售增长6.8%，不过实物商品网上零售额同比增长25.5%。

在中国整体消费支出增速放缓之际，投资出现增加。今年头两个月，城镇固定资产投资同比增长8.9%，高于去年全年的8.1%，也超出增长8.3%的预期。

今年头两个月，国有控股企业的固定资产投资增速要明显得多，增长14.4%，而民营企业投资增长6.7%。

尽管民营企业的固定资产投资增速显著快于去年底的3.2%，但仍低于2016年同期的6.9%。同样，在去年头两个月，国有企业固定资产投资增速也较快，达到20.2%。

这令国有企业占2017年迄今固定资产投资的比例达到35.4%，略低于去年全年的35.7%，但较一年前的33.7%有明显增加。

今年头两个月，规模以上工业增加值同比实际增长6.3%，略高于6.2%的预期。