哈通社阿斯塔纳--据新华社消息，中国外交部发言人华春莹20日在例行记者会上表示，经慎重研究，中方将不参加即将在纽约举行的"禁止核武器条约"谈判。

有记者问，根据去年联大相关决议，"禁止核武器条约"谈判会议即将于27日在纽约举行。中国去年对该决议投了弃权票。现谈判会议临近，中国是否决定参加？



华春莹说，中国一贯主张并积极倡导最终全面禁止和彻底销毁核武器，这与"禁止核武器条约"谈判宗旨在根本上是一致的。同时，中方也认为，实现核裁军目标无法一蹴而就，必须遵循"维护全球战略稳定"和"各国安全不受减损"的原则，循序渐进加以推进；相关进程必须在现有国际裁军和防扩散机制下处理。



她说，近期，中方一直就"条约"谈判相关问题同有关方保持着坦诚、深入沟通。经慎重研究，中方日前决定不参加谈判。中方这一决定系出于维护现有国际军控和裁军机制及坚持循序渐进推进核裁军原则的考虑，体现了中方对维护全球战略平衡与稳定的负责任态度。



"尽管不参与谈判，中方坚定支持最终全面禁止和彻底销毁核武器的立场没有改变，愿与各方保持沟通，继续为建立无核武器世界而共同努力。"华春莹说。