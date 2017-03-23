乌兹别克斯坦有意在哈乌边境建立新自由贸易区

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦经济论坛23日在阿斯塔纳独立宫召开。论坛期间，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦企业界之间签署了总额达10亿美元的多项合作协议。

出席此次论坛的乌兹别克斯坦工商业联合会主席阿力谢尔•沙伊霍夫向哈通社记者表示，乌兹别克斯坦方面计划大力发展其在哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦边境地区建立的自由贸易区。



沙伊霍夫称，哈乌两国之间各领域合作潜力巨大。两国间达成的项合作协议，将为这些合作提供法律文本层面的保障。



他指出，目前所有促进两国发展双边贸易的因素和前提条件都已完备，两国之间的贸易额也完全有能力在短期内实现达到50亿美元的目标。



"目前在我国已有正在运行当中的工业自由贸易区，而我们计划在此基础上建立新的贸易区，新的自由贸易区将位于距离哈乌边境较近的地区。"他说。



沙伊霍夫还表示，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦在经济领域的合作，将提升两国企业在国际市场上的竞争力，并进而促进两国经济的不断发展和繁荣。



沙伊霍夫认为，为了保障哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间经贸合作的稳定发展，两国应始终保持相互信任与协作的立场。



沙伊霍夫强调，哈乌经济论坛吸引了超过500多家企业的参与，这些企业都已经做好了共同合作开创中亚经济新局面的准备。



"超过200多家乌兹别克企业的代表，此次随同米尔济约耶夫总统一同访问哈萨克斯坦，并出席今天的哈乌经济论坛。这次论坛无疑将令两国经贸合作关系进入一个新的纪元。为了打开市场，两国有必要建立更多的合资企业。"沙伊霍夫说。



沙伊霍夫认为，两国共有的丝绸之路历史记忆，也将为两国经济合作的发展带来正面的刺激。



"作为中亚丝绸之路上的国家，哈乌两国完全可以通过建立合资企业的方式，共同开发第三国市场。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】