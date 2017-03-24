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    19:14, 24 三月 2017 | GMT +6

    国防部：一名空降兵在跳伞过程中意外身亡

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    哈通社阿斯塔纳 -- 国防部24日发布消息称，一名空降兵在跳伞过程中发生意外，不幸身亡。

    据了解，该合同空降兵在跳伞演练过程中，不幸意外身亡。

    据悉，国防部目前已对该事件展开全面调查。

    【编译：小穆  审校：金桥】

     

    标签:
    国防部 军事 黄金储备
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