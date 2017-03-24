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19:14, 24 三月 2017 | GMT +6
国防部：一名空降兵在跳伞过程中意外身亡
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哈通社阿斯塔纳 -- 国防部24日发布消息称，一名空降兵在跳伞过程中发生意外，不幸身亡。
据了解，该合同空降兵在跳伞演练过程中，不幸意外身亡。
据悉，国防部目前已对该事件展开全面调查。
【编译：小穆 审校：金桥】
标签:
国防部
军事
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