英媒：金融科技的风险隐忧

哈通社阿斯塔纳 -- 英国金融时报网24日报道称，金融科技的兴起，让人们继以P2P为代表的互联网金融之后，对技术改变金融产生了新的希望。如何避免让金融科技的重蹈互联网金融野蛮生长的覆辙，是每个希望未来在这个领域大展拳脚的人最关心的问题。

"金融科技：科技，还是金融？"这场分论坛是本届博鳌第一批分论坛。在论坛开始前半小时，申请参会者便在门外排起长队。这么多参会者，自然不光是为了听业界的"探路者"们描绘技术与金融结合的美妙前景。

所以嘉宾们除了畅谈技术对传统金融的颠覆、大数据对金融科技的意义，自然也谈到了金融科技的负面以及对监管的新挑战。

任何技术都会有其负面影响，对技术和数据的绝对信任会带来不可知的风险。陆金所联席董事长兼CEO计葵生认为，在金融中对新的技术的应用要一步一步来随着外界环境的变化，太相信模型或数据会带来一定风险。

新加坡P2P创业企业Funding Societies联合创始人Kelvin TEO从小型创业企业的角度，表达了对隐私和数据保存的担忧。据他介绍，Funding Societies虽然 在东南亚运作了两三年，但规模比中国的很多P2P平台小很多。在短短一年内，受到很多来自俄罗斯等国家的黑客的进攻。"我们这种小的P2P公司都会收到攻击，何况大的P2P公司呢？随着运用数据对于一个人的审核，我觉得隐私以及数据的保存变得越来越重要。"他说道。

中国招商银行前行长马蔚华同样关注数据的风险，他认为，在新技术并没有达到尽善尽美的时候，风险也是显然存在的。比如大数据，在数据是否充分，以及数据质量是否到位都不确定的情况下，得出的结论也不一定非常准确。

互联网金融协会会长李东荣认为，金融科技在提升效率方面的积极作用在某些情况下也有其两面性。在金融科技场景下，整个金融的资金的流量和流速有显著的提升，但是一旦处理得不好，它所带来的损失也是瞬间的，也就是资金来得快，损失得也会同样快。科技的发展不会阻止金融风险的发生，所以这方面风险的意识不可忽略。

面对以上种种显性和隐性风险，如何对金融科技这样的新事物进行监管，对监管方来讲也是一大难题。对此马蔚华认为，监管必然是落后于实践的，因为在总结商业银行实践的基础上，才能将监管制度提炼出来，不可能先设计一个制度在那里，约束新生事物的发展。制度应该因时而变，现在金融科技金融的发展，已经完全突破了过去分业管一的制度约束和设计。因此修改商业银行法是势在必行的，监管的改革也是势在必行的。

【编辑：木合塔尔·木拉提】