即将拍卖的一本美国第35任总统约翰•肯尼迪的日记显示，肯尼迪年轻时曾将纳粹德国领袖希特勒称为"传奇人物"。

曾在二战期间参战并立功的肯尼迪，难道真的会同情纳粹、崇拜希特勒吗？

这本61页的日记是肯尼迪在二战结束后在欧洲游历时所写，当时他只有28岁。



肯尼迪在日记中写道："尽管希特勒现在受到众人痛恨，但他将摆脱这种境况，成为有史以来最有影响的人物之一。"

"他拥有成为传奇人物的特质，"肯尼迪写道。



肯尼迪在日记中说，希特勒"为他的国家抱有无限的野心，这使他成为对世界和平的威胁。但是，他的人生和他的死亡都有一种神秘感，这种神秘感不仅将持续下去，还会随着时间增长。"



肯尼迪是在1945年夏天参观希特勒在巴伐利亚山间的别墅之后写下这段话的。当时离希特勒在柏林地堡中自杀刚刚过去四个月时间。



那时，肯尼迪刚刚从美国海军退役，作为一份美国报纸的特派记者来到欧洲。



近20年后，肯尼迪作为美国总统在西柏林发表了著名的演讲，这次演讲因为"我是柏林人"的名言而家喻户晓。



这本肯尼迪日记将于4月26日在波士顿被拍卖。历史学家认为，这是肯尼迪总统一生中写的唯一一本日记。



这本日记的所有权属于迪尔德丽•亨德森（Deirdre Henderson），她在肯尼迪任参议员时曾担任他的研究助理。



肯尼迪（右一）在二战期间在美国海军服役，退役后作为记者游历欧洲

亨德森说，肯尼迪把这本日记给她，是为了让她了解他在外交政策和国家安全方面的看法。



亨德森解释说，肯尼迪在日记中有关希特勒的话，并不表示他同情希特勒。



她在拍卖品介绍中写道："当肯尼迪说希特勒'拥有成为传奇人物的特质'时，他指的是希特勒的神秘感，而不是他展示在全世界面前的邪恶。"



"在这本日记以至肯尼迪所有的文字中，没有任何一处显示他对纳粹的罪恶和动机有所同情，" 亨德森说。



肯尼迪在日记中还写了他对英国大选和英国二战期间的领导人丘吉尔的看法。亨德森说，肯尼迪把丘吉尔看作"偶像"。



据估计，肯尼迪日记的拍卖价将达20万美元左右。

【来源：BBC中文网站】