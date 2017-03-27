乌克兰代表：哈萨克斯坦应大力发展风电产业

哈通社阿斯塔纳 -- 乌克兰驻哈萨克斯坦大使馆乌克兰事务驻哈萨克斯坦临时代表沃洛德穆尔·吉卓拉27日主持召开会议，就乌方阿斯塔纳世博会筹备工作进行了介绍。

吉卓拉表示，通过双方达成的共识，哈萨克斯坦允许包括乌克兰在内的十几个国家免费入驻世博园。目前，乌克兰阿斯塔纳世博会筹备工作由乌经济发展和贸易部和乌工商会负责进行，而副总理根纳季·祖布科被任命为乌克兰国家馆馆长。据了解，乌克兰国家馆总面积为35平方米。

截至目前，已有10几个乌企业确认参加世博会，其中包括，DTEK、Syneko和SolarGaps等未来能源领域的龙头企业。

"乌克兰的风电领域较发达。我认为，世博会期间我们会展出风力发电和太阳能发电领域的新技术。我曾去过卡拉干达、阿克套和巴甫洛达尔等城市，并发现哈萨克斯坦具有丰富的风力资源。所以，哈萨克斯坦应大力推动风力发电厂的建设。" 吉卓拉说。



吉卓拉表示，乌克兰国家馆日于6月15日举行。届时，乌克兰总理弗拉基米尔·格罗伊斯曼将出席。

据了解，阿斯塔纳航空公司阿斯塔纳-基辅直飞航班将于近期正式开通。世博会期间，两国首都之间的航班将每周5天值飞7班。

据悉，乌方代表于2月23日在阿斯塔纳世博会第三次国际参展方会议框架下同世博会专员热皮尔•卓什巴耶夫签署了世博会参展合同。

值得一提的是，世博会期间，乌克兰将组织一批知名的乌克兰音乐人赴哈表演。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】