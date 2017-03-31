日本国会议员有意观摩阿斯塔纳世博会

哈通社东京--3月29日，时值哈日建交25周年之际，日哈友好议会联盟举行会议，纪念日本与哈萨克斯坦建交25周年。日本国会议员、经济产业省、贸易振兴机构（JETRO）代表出席会议。

我国驻日本国大使叶尔兰•凯恩斯向与会人员介绍了哈萨克斯坦最新经济、政治、社会发展情况。



日哈议会联盟主席、日本自由民主党资深议员河村建夫说，近年来，日哈关系发展势头良好，两国高层交往不断，政治互信不断增强。纳扎尔巴耶夫总统2016年11月对日本进行的成功访问将两国合作关系提高到了一个新的水平。



议会联盟副秘书长佐藤晃高度评价哈萨克斯坦目前正在进行的政治、经济改革。他说，独立25年以来，哈萨克斯坦经济实力得到大幅提升，今年还将举办主题为"未来能源"的世博会。这是中亚国家首次举办世博会。



参议院外交防卫委员会委员长片山小月说，25年以来，哈萨克斯坦克服了种种困难，为实现国家和社会的稳定发展打下了良好的基础，通过加大各项改革步骤，各项事业得到快速发展，日哈经贸合作从中受益。



会议还就国会议员观摩阿斯塔纳世博会相关计划进行了讨论。



日哈友好议会联盟成员包括日本众议院、参议院40多名议员以及一些日本内阁成员。



【记者：萨德克•阿克加诺夫 编译：金桥】