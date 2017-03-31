参议院代表团视察南部军区边防工作开展情况

哈通社阿斯塔纳 - 参议院（议会上院）国际关系、国防及安全委员会主席达丽哈•纳扎尔巴耶娃率领的代表团30日在南哈州召开委员会巡回会议，就边境国防安全相关问题进行讨论。

在会议召开前，代表团成员中的参议员伊克拉姆•阿德尔别科夫等一行5位议员，对位于边境的"丝绸之路"和"达尔汗"边境检查站进行了视察，了解边防官兵日常工作内容并参观了边防部队相关设施。



巡回会议上，我国边防部队指挥官达尔汗•迪勒马诺夫向委员会成员们就我国边境地区现状、正在实施的各项任务及仍待解决的问题，进行了详细的介绍。



据迪勒马诺夫介绍，考虑到诸如恐怖主义、极端主义、毒品犯罪、武器走私和非法移民等可能对国家安全造成危害的威胁，边防部队加强了对边境的监控力度，并将防控重心逐步向南部和西南边境重点地区转移。



2017年1月至今，我国边境地区共查处违规行为3545起，缴获走私毒品75.5公斤（其中50公斤为海洛因），收缴16支走私枪支及523发子弹。



此外，哈萨克斯坦同吉尔吉斯及土库曼斯坦之间的勘界工作已经全部完成，哈吉两国之间正在就签署符合国际法的边境协议，进行筹备。







会上，参议院国际关系、国防及安全委员会主席达丽哈•纳扎尔巴耶娃就此次为期两天的南哈州视察工作进行了总结，高度评价了南部军区部队现代化武器装备的更新工作，并强调议会将继续支持保障国防安全的相关议案，同时通过立法层面，确保军人们在住房、生活等方面的问题得到落实。



"我国军人在执行任务中的忠诚感、使命感和责任感令人满意。对于职业军人而言，我们应对他们致以崇高的敬意，并为军人们提供最优质的武器装备和各类生活保障。"她说。



纳扎尔巴耶娃还指出，应加强军方在媒体上的曝光度，提升军人在公众心目中的地位。



会后，代表团还参观了当地青年军校，接见军校学员及教职工，并向军校转交了一批新的教学设备和医疗器械。



【编译：木合塔尔·木拉提】