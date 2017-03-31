日本首相夫人安倍昭惠或因右翼学校问题避免公开活动

哈通社阿斯塔纳 -- 据环球网报道，被日本在野党要求就大阪右翼学校"森友学园"问题到国会作证的首相夫人安倍昭惠，近日减少了公开活动。据日本共同社3月30日报道，现已确认原定4月1日在静冈市的演讲将取消。本周以来，安倍昭惠原本出席活动的安排接连取消。其Facebook的最后发帖是3月23日晚反驳了森友学园笼池泰典的主张，此后未再发声。

笼池被传唤至国会作证是23日，安倍昭惠24日在北九州市发表演讲。她在台上含泪道歉称"造成了混乱"。她25日也在东京都内进行了演讲。两场演讲都拒绝媒体在会场内采访，有媒体对走出会场的安倍昭惠紧追不舍。

本周以来，安倍昭惠在27日国会内举行的"全国高中生未来会议"开会前夕取消了出席计划。有分析认为，虽然她是会议发起人，但由于顾及因森友学园问题而受到瞩目的情形而决定取消。

截至23日，安倍昭惠几乎每天都在Facebook上多次发布参加研讨会和录音节目的情景等。

日本朝野政党围绕是否传唤安倍昭惠至国会作证出现了意见对立。虽然首相官邸消息人士称"没有对昭惠夫人的活动方式做过指示"，但有意见认为她目前正在主动避免公开活动。



【编辑：木合塔尔·木拉提】