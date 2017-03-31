哈美两国军方讨论物质技术保障领域合作

哈通社阿斯塔纳--据国防部消息，哈萨克斯坦军事代表团在美国坦帕市举行的国际座谈会上，与美国军方讨论了有关物质技术保障领域合作事宜。

消息称，双方围绕物质技术保障领域合作交换了意见。美国军方向哈方介绍了北约部队物质技术保障系统、财务统计工作和医疗保障规定。