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    18:27, 31 三月 2017 | GMT +6

    哈美两国军方讨论物质技术保障领域合作

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    哈通社阿斯塔纳--据国防部消息，哈萨克斯坦军事代表团在美国坦帕市举行的国际座谈会上，与美国军方讨论了有关物质技术保障领域合作事宜。

    消息称，双方围绕物质技术保障领域合作交换了意见。美国军方向哈方介绍了北约部队物质技术保障系统、财务统计工作和医疗保障规定。

     

     

    标签:
    哈萨克斯坦 军事 美国 黄金储备
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