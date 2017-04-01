盘点哈萨克斯坦人与外国豪门的婚礼

哈通社阿斯塔纳 -- 日前，Nur.kz综合网站盘点了一些哈萨克人与外国豪门的婚礼。其中还包括哈萨克斯坦高官子女和新疆哈萨克牧民小伙。

去年3月份，国内各大媒体报道称，香奈儿家族继承人大卫韦特海默与哈萨克姑娘托格詹•俄姿巴萨尔沃娃的婚礼在瑞士举行。











婚礼比较低调，只宴请了双方亲属和一些亲朋好友。



托格詹 新闻专业出身，今年30岁，是欧洲和哈萨克斯坦时尚派对的常客。









2014年6月份，台湾一富翁的女儿李咏平嫁给了新疆哈萨克小伙夏力哈尔。









在伊犁哈萨克自治州果子沟牧场赛里木湖畔举行了为期一周的哈萨克族传统婚礼。



女方父母为女儿在新疆伊犁州首府伊宁市购置了一套价值53万元的楼房，并赠送女婿100多只羊。









2015年3月份，马来西亚总理千金努尔亚娜嫁给了与哈萨克斯坦总统侄子达尼亚尔。







27岁的努尔亚娜2011年毕业于美国华盛顿乔治城大学外交学院，目前在一家风险投资公司工作。



她在美国求学时遇到同龄的达尼亚尔并坠入爱河，2011年6月两人订婚。



达尼亚尔是纽约哥伦比亚大学毕业生，他的继父是纳扎尔巴耶夫总统的兄弟。









2013年，前任南哈州州长贝布特•阿塔穆库洛夫之子迪亚斯，迎娶了马来西亚砂拉越州务大臣女儿阿丽亚•娜塔莎。







据了解，迪亚斯与阿丽亚是在2011年相识的，当时迪亚斯跟随担任哈萨克斯坦驻马来西亚大使的父亲，参加了阿丽亚母亲的生日派对。



在派对上，两人一见钟情。后来经过两年的爱情长跑，两人在2013年完婚。

【编辑：木合塔尔·木拉提】