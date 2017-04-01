北约军事演习要招会俄语的“群众演员”

哈通社阿斯塔纳 -- 据新华社报道，德国一家人力资源公司3月30日向俄罗斯媒体证实，这家企业正为即将举行的北大西洋公约组织军事演习招募会讲俄语的"群众演员"。美国军方人士随后强调，招募俄语"群演"并不是在为任何行动作准备。

根据北约日程，这次军演将于4月28日至5月15日在德国的霍恩费尔斯训练区展开。德国公司Optronic HR最近在网站上发布招募公告称，俄语"群演"需在军演中扮演农民、商贩以及普通平民，工资约为一天88欧元至120欧元。

届时，这些俄语"群演"将进入训练区这个全封闭环境15天至18天，不得上网、饮酒、使用手机等。同时，他们身上还要佩戴红外线设备，以确认在演习中他们是否被"击中"。

除俄语外，这些"群演"还需掌握英语、德语、波兰语或捷克语等"第二外语"。

美国军方一名发言人克里斯蒂安·马夸特对卫星社记者说，招募俄语"群演"只是为了训练北约士兵在执行关键任务时更好地与不同国家的平民交流，"这些情景并不是作战任务演练"。

卫星通讯社援引军事分析师的话称，从招募俄语"群演"似乎更像是为进攻行动做准备，而不是为防御行动做准备。

2014年年初乌克兰危机爆发后，俄罗斯与北约的关系触底。随后，北约不断加大在中东欧地区的军事部署。俄方认为这些举措有损本国国家安全，采取了一定反制军事措施，双方军事对峙有所加强。

今年3月28日，美国国会参议院通过投票表决，批准黑山加入北大西洋公约组织。外界普遍预测，这个曾是俄罗斯忠实盟友的巴尔干国家很可能于今年晚些时候正式加入北约。此举被视为北约对俄罗斯战略空间的再次挤压。



【编译：木合塔尔·木拉提】