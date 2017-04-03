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18:31, 03 四月 2017 | GMT +6
塔拉兹冶金厂计划扩大铁合金产量
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哈通社阿斯塔纳 -- 据江布尔州政府新闻局消息，州内塔拉兹冶金厂计划斥资290亿坚戈进行生产现代化和多元化改造，计划在扩大原材料基础库的同时，至2020年将铁合金生产能力达到30万吨/年。
塔拉兹冶金厂是我国国内最大的铁合金生产厂之一。
【编辑：木合塔尔·木拉提】
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