欧盟认可阿斯塔纳和谈在叙利亚和平进程中发挥的作用

哈通社布鲁塞尔 - 欧盟外长会议3日通过了欧盟关于叙利亚问题的战略，呼吁叙利亚各方根据联合国安理会2254号决议确定的路线图，推进叙利亚实现政治过渡，并最终结束战争。

在当天获得通过的文件当中，欧盟认可了阿斯塔纳和平会谈在实现叙利亚全境停火、建立和保障三方停火监督机制方面所做的贡献。



"欧盟不认为军事手段能够解决当前复杂的问题，并相信叙利亚的主权、统一、地区稳定和独立将得到保障。"文件称。



欧盟强调，应通过支持联合国叙利亚问题特使德米斯图拉的工作，建立一个框架能保证实现真正的政治过渡。



文件指出，欧盟关于叙利亚问题的战略目标包括：根据联合国安理会第2254号决议和日内瓦公报精神，促进叙利亚实现有意义的和包容性的过渡；通过及时有效和有原则的方式，重点解决叙利亚境内最脆弱的人道主义需求，以挽救生命；加强叙利亚民间社会组织，促进民主、人权和言论自由；欧盟及成员国将推动对战争罪的清算，以促进叙利亚的民族和解进程和过渡时期的司法；支持叙利亚人民和叙利亚社会的适应能力。



在文件中欧盟强调指出，欧盟议会对阿斯塔纳叙利亚问题和平会议，在实现叙利亚境内停火协定的落实，以及建立和稳固三方停火监督机制方面做出的贡献表示认可。



不过，欧盟同时也对目前叙利亚境内"仍在持续的暴力活动表示忧虑"。



欧盟议会希望各方能够遵守停火协定，并要求俄罗斯、土耳其和伊朗三国如实履行其作为停火担保国和监督国的责任。



【编译：木合塔尔·木拉提】