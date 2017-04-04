哈萨克斯坦-新加坡商业论坛将于四月在阿拉木图举行

哈通社阿斯塔纳 -- 哈萨克斯坦驻新加坡大使叶森•苏莱曼日前在新加坡同该国大型企业代表举行会谈，并向他们就我国正在开展的国家权力再分配改革，以及纳扎尔巴耶夫总统国情咨文《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》基本原则进行了介绍。

据哈萨克斯坦驻新加坡大使馆4日消息，此次会谈中，双方还就将于今年4月，在阿拉木图召开的哈萨克斯坦-新加坡商业论坛相关事宜进行了讨论。



据悉，哈新商业论坛旨在促进两国企业界的相互了解和认识，吸引外资及实现两国各领域合作。届时，新加坡国家发展部兼贸工部政务部长许宝琨将率团访问阿拉木图并出席论坛，新加坡代表团中将包括众多大型投资企业代表。



会上，我国驻新大使叶森•苏莱曼就纳扎尔巴耶夫总统在独立25年间，为实现哈萨克斯坦国内经济和社会稳定，实现和谐的多民族国家构成而推行的各项政策进行了介绍，并强调在这些成功的政策引导下，哈萨克斯坦有望实现跻身全球前50发达国家的目标。



苏莱曼指出，新的宪法修正案将进一步促进经济和社会发展，营造一个更加完善的投资市场环境。



此外，苏莱曼还号召新加坡投资者积极加入到哈萨克斯坦基础设施建设项目的投资当中，尤其是"光明大道"和"一带一路"框架下的各类项目，并充分利用哈中连云港物流基地的潜力，促进双方的互利合作。



【编译：木合塔尔·木拉提】