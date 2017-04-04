圣彼得堡地铁爆炸案制造者姓名已被查明

哈通社阿斯塔纳--据俄媒消息， 俄罗斯联邦侦查委员会发言人斯维塔兰娜•佩特连科4日向媒体披露，俄侦查委员会已查明昨天在圣彼得堡地铁制造爆炸案男子的名字。

佩得联科说："已查明在圣彼得堡地铁站制造爆炸袭击的男子的身份，他叫阿克巴尔荣•扎利罗夫，生于1995年4月1日。"

此前彼得连科说：'可能是一名男人引爆了圣彼得堡地铁的炸弹，在地铁第三节车厢发现他的尸体残骸，已经证实了他的身份。目前暂不披露其身份"。



莫斯科时间4月3日约14点30分圣彼得堡地铁"技术大学2号"站和"先纳亚广场"站之间发生爆炸。此外，由于在"起义广场"站及时发现一枚自制炸弹，从而成功避免了另一起爆炸事件。



此前，吉尔吉斯斯坦国家安全委员会官员在接受卫星通讯社采访时表示，安全委证实了一名涉嫌圣彼得堡地铁爆炸案的自杀炸弹客的身份。



这名官员说："我们证实，涉嫌组织恐袭事件的是一名拥有俄罗斯国籍的吉尔吉斯斯坦人，生于1995年的阿克巴尔荣•贾利洛夫，出生地是吉尔吉斯斯坦奥什市 "。 vesti.ru网站公布了操纵爆炸的嫌疑恐怖分子照片。



俄联邦侦查委员会已经按照"恐怖袭击"条款进行刑事立案 ，调查机关还在调查事件的其它可能原因。据最新资料显示，恐袭造成14人死亡。49人仍在医院接受治疗。