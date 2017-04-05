叙利亚化武袭击或致上百人死亡 俄：反对派捣鬼

哈通社阿斯塔纳 -- 联合国安理会即将就周二发生在叙利亚的化学武器袭击事件召开紧急会议。

4月4日，叙利亚伊德利布省的反对派控制城镇汗舍孔（Khan Sheikhoun）遭到化武袭击。

叙利亚人权观察机构称袭击造成至少58人死亡，包括11名儿童。还有部分救援组织称死亡人数达到了近100人。

据BBC新闻5日报道，美国、英国和法国于周二要求联合国安理会就袭击召开紧急会议。包括美国在内的西方各国均要求叙利亚政府对袭击负责。

美国总统特朗普发表声明称袭击是"叙利亚总统阿萨德领导的政府"犯下的"恶行"。

美国务卿蒂勒森则把矛头对准了俄罗斯和伊朗，称两国应为袭击承担"道德责任"，因为正是这两国在停火谈判中为叙利亚政府提供担保。

白宫发言人斯派塞还指责美国前总统奥巴马，指出"奥巴马在2012年说他会对叙利亚使用化武划红线，结果到头来他什么都没做"。

叙利亚军队对相关指责进行了否认，称"军队在任何地方、任何时间都没有使用，也不会使用化武"。

俄罗斯也表示，俄空军周二没有在伊德利布省展开任何空袭行动。

但据《纽约时报》报道，俄罗斯国防部的一名发言人称，叙利亚战机袭击了反对派的仓库，而这个仓库内装有制作化武用的有毒物质。

还有目击者称，事件发生后，接收伤员的诊所也遭到了空袭。

目前还不知道造成人员伤亡的武器是哪种化武，分析人士猜测可能是沙林毒气。

民防组织白色头盔的工作人员称，第一批到达现场的救援人员并不知道有化武，导致多人被暴露在有毒气体中。

现场的医务人员称，在此次事件中，有大量受害者倒在了室外。如果是遭受氯气袭击，通常只会对封闭空间内的人造成影响，有毒气体也会很快消失。

还有医生在社交媒体上发布视频，视频显示受害者的瞳孔缩小成点状，从而推断受害者曾暴露在神经毒气中。

当地的反对派官员称中毒者大多出现窒息、口吐白沫、失去意识、抽搐、瘫痪等症状。

目前叙利亚捐资国际会议正在布鲁塞尔举行。事件发生前，各国正在讨论如何为叙利亚的被困平民提供援助。

根据美英法的提议，联合国安理会需通过决议谴责叙利亚政府，并要求叙政府提供空袭的飞行记录和指挥官名单。

今日俄罗斯的报道则对指责叙利亚政府的举动提出了质疑，称叙利亚政府军目前在各方面都占优势，没有必要使用化武。

2013年，联合国安理会一致通过要求叙利亚销毁化武的决议；2016年1月叙利亚宣布化武销毁全部完成。

但联合国和禁止化学武器组织的报告指出，叙利亚政府和"伊斯兰国"（ISIS）曾在2014年和2015年分别使用过氯气和芥子气。



【编辑：木合塔尔·木拉提】