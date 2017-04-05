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15:42, 05 四月 2017 | GMT +6
俄罗斯逮捕六名"恐怖分子"招募人
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哈通社阿斯塔纳--据俄媒消息，俄罗斯调查委员会宣布，它拘留了六个来自中亚地区的"恐怖分子"招募人员，但坚称尚无证据确定他们同圣彼得堡地铁爆炸案的嫌疑人有联系。
法新社引述俄调查委员会说，这六个人招募人员加入恐怖组织伊斯兰国等，"进行恐怖罪行"，并加入国外的"非法武装团伙"。
标签:
打击极端恐怖主义
俄罗斯
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