阿布扎勒·萨帕尔别克吾勒出任我国驻土耳其任大使

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统5日签署命令，任命阿布扎勒·萨帕尔别克吾勒为哈萨克斯坦驻土耳其特命全权大使。

据悉，阿布扎勒·萨帕尔别克吾勒此前曾担任突厥语国家议会大会副秘书长一职。

【编译：小穆 审校：金桥】