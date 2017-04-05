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    19:21, 05 四月 2017 | GMT +6

    阿布扎勒·萨帕尔别克吾勒出任我国驻土耳其任大使

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    哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统5日签署命令，任命阿布扎勒·萨帕尔别克吾勒为哈萨克斯坦驻土耳其特命全权大使。

    据悉，阿布扎勒·萨帕尔别克吾勒此前曾担任突厥语国家议会大会副秘书长一职。

    【编译：小穆  审校：金桥】

    标签:
    哈萨克斯坦与土耳其 外交 黄金储备
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