投资和发展部长：哈萨克斯坦机票价格或将下调

哈通社阿斯塔纳 -- 参议院（议会上院）6日在阿斯塔纳召开全体会议。投资和发展部长哈斯姆别克出席会议，并介绍了该部门为降低机票价格所采取的一系列措施。

据哈斯姆别克介绍，哈萨克斯坦航空市场经历了三年自由化时期。



"例如，政府未对机场运营商数量进行任何限制。目前，阿拉木图-奇姆肯特和阿拉木图-阿斯塔纳线路有4家运营商。其中，阿拉木图-阿斯塔纳每周最高航班次数达17次/日。" 哈斯姆别克说。



哈斯姆别克表示，在别克、哈萨克和斯卡特航空公司提前两周预定的机票起价为1.1万坚戈，而阿斯塔纳航空公司的最低票价为1.5至1.6万坚戈。

"若旅客当日购买阿拉木图-阿斯塔纳航班机票，起价为4万余坚戈。因此，我们有意加强竞争力。"他说。



当谈及国际航班时，哈斯姆别克介绍了哈同外国航空公司达成的协议。据他介绍，匈牙利低成本航空公司之一--维兹航空公司有意从6月8日起搭载哈萨克斯坦游客飞往欧洲国家，机票起价为40欧元。



他说，据估算，机票平均价为100欧元甚至更高。尽管如此，若游客提前一两个月购买机票，票价将降至40欧元左右。政府计划于今年开通通往赫尔辛基和华沙的航班。世博会期间，在Open Sky计划框架下，从任何一个国家城市飞往阿斯塔纳的航班次数可达7次/日。该计划或将进一步加强航空公司竞争力，同时也对降低机票价格起到一定作用。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】