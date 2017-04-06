中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:10, 06 四月 2017 | GMT +6

    影片《开拓者的时代》将在全国公映

    None
    None
    哈通社阿拉木图 --由哈萨克斯坦著名导演、制片人铁木尔•别克曼别托夫担任制片人的影片《开拓者的时代》（First Time）于4月6日起在全国各大影院公映，影片分哈俄语版。  

    别克曼别托夫说："我出生在哈萨克斯坦，并在这里度过了17年。那时候哈萨克斯坦从不放映哈萨克语电影，因为没有人翻译。许多人也不大关心哈萨克语，因此我成为了一名不太会说母语的'不正常'人。观众在我的祖国用国语观赏我的作品对我来说很重要。"
     

    据了解，电影配音工作由"Bazelevs"工作室承担，这也是该工作室首个哈萨克语配音作品。

    值得一提的是，在"博拉沙克"基金哈萨克语推广项目的支持下，2011年到现在已经有18部好莱坞电影和迪士尼动画巨作用哈萨克语与观众见面。

    配音导演阿依詹·贾穆希托娃表示："我们在15-20天内完成了该部电影的配音工作。为了让观众体会到原版效果，配音员付出了巨大努力。"

    据悉，电影由真实故事改编而成。讲述了1965年3月18日从拜科努尔航天发射场升空的"上升2号"载人飞船两名宇航员阿列克谢·列昂诺夫和巴威尔·别列亚耶夫完成人类历史上第一次舱外活动的故事。



     

    【编译：小穆  审校：金桥】

     

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 哈萨克 娱乐 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!