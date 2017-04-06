拉脱维亚希望加强同哈萨克斯坦在物流交通领域的合作

哈通社阿拉木图 - 拉脱维亚与阿拉木图企业家之间的商务会议，6日在阿拉木图举行。期间，拉脱维亚驻哈萨克斯坦大使尤利斯•珀格列比杨科表示，拉脱维亚企业家对投资阿拉木图具有浓厚的兴趣。

据了解，在今天召开的商务会议上，来自拉脱维亚的30多家企业代表，就各自的优势进行了介绍。



这些企业涵盖运输及物流、信息技术服务、金融服务、城市市政服务等多个领域。



珀格列比杨科大使表示，为了进一步加强两国之间的经贸往来，促进两国企业之间的合作，拉脱维亚与阿拉木图市政府正在积极开展多个合作项目。



据其介绍，2016年，哈萨克斯坦与拉脱维亚之间的经贸总额为1.22亿欧元。2015年的经贸规模与2016年相当。



哈萨克斯坦主要从拉脱维亚进口食品、药品和汽车零部件类产品，并向拉脱维亚出口农牧业产品、钢材等。



目前两国合资企业达204家。



"拉脱维亚希望加强同哈萨克斯坦在物流运输、粮食、绿色能源、信息技术、金融、教育等领域的合作。我国企业家对投资阿拉木图市场兴趣浓厚。" 珀格列比杨科大使说。



据了解，拉脱维亚共和国与阿拉木图市企业家之间的商务会议于4月5日开幕，将持续至8日，为期3天。



拉脱维亚共和国位于欧洲东北部，系波罗的海三国之一，北、南、东分别与爱沙尼亚、立陶宛及俄罗斯为邻，西边隔波罗的海与瑞典相对，领土总面积64589平方公里，人口约200万人。



【编译：木合塔尔·木拉提】