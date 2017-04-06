驻乌鲁木齐签证处申请赴哈签证人数猛增

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦驻中国乌鲁木齐签证代办处负责处理网上赴哈签证预约的官方网站kezek.cn，于6日开始接受2017年5月和6月的签证申请预约。在不到两个小时的时间内，总计近1.5万份网上预约全部发放完毕。

据hazharas.com报道，每两个月发放一次网上签证预约的kezek系统，平均每个工作日会安排350份网上签证预约。



今年5-6月两个月中，驻乌签证处共有42个工作日，可处理14700份网上预约。



4月4-5日两天，kezek系统对通过手机登录网站进行网络预约的新程序进行了测试，期间共有7500多人提交申请，其中仅有350人申请通过并预约成功。



在6日正式开始接受全面预约时，所有的14700份网上签证预约，不到两个小时的时间内被"一抢而空"。



而在成功预约的14700人之外，还有更多未能申请通过的申请者。



值得一提的是，为了简化签证申请程序，我国驻乌鲁木齐签证处自2015年起，开始采用网上签证预约系统。该系统上线以来，签证处门口的"排长队"现象大为缓解。



【编译：木合塔尔·木拉提】