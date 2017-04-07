亚洲汽车制造厂推出新款国产车 可用手机操控

哈通社奥斯卡曼 - 位于东哈州的亚洲汽车制造厂在其组装生产的国产车当中，引入了车联网（connected car ）和大数据（big data）两项技术。依靠这两项新技术，用户将可使用自己的智能手机实现对车辆的操控。

亚洲汽车制造厂表示，车联网是目前业界普遍关注且发展迅速的新技术。结合大数据与汽车工业发展，车联网技术将为道路交通安全提供更多的保障。



据悉，从2017年4月开始，所以由亚洲汽车制造厂生产的国产车辆，都将安装基于车联网的全新系统。通过这一全新的系统，车辆将同车主的手机以及服务中心相连接。



今后，购买该厂生产的国产车辆的用户，将能够通过自己的智能手机，实时监控车辆的情况，并使用手机实现对车辆的操纵。操作内容包括：启动车辆发动机、开启后备箱暗锁、监控车速、应急报警以及其他多种与车辆有关的功能，且这些操作均可远程进行。



在车辆交由其他非车主人员操作期间，车辆还会自行向车主发送包括车况、当前位置等在内的具体信息。



亚洲汽车制造厂是哈萨克斯坦国产汽车制造业的领头羊，当前国产车总量的54%出自这家企业。该公司通过许可证生产方式，拥有生产一下品牌汽车的能力：Lada; Skoda - Octavia, Fabia, Yeti, Rapid, Superb; Chevrolet - Captiva, Aveo, Cruze, Orlando, Malibu, Tracker; KIA - Mohave, Sorento, Cerato, Soul, Sportage, Optima, Cadenza, Picanto, Cee'd , Quoris, Carens, Rio НВ。



正在逐渐走向正轨的哈萨克斯坦汽车工业，正在为国内经济的发展注入新动力。

目前，国产汽车制造商已经拥有了近20多个车型的生产经验，涵盖轿车、越野车、载重卡车和公共汽车等多种车型。

【编译：木合塔尔·木拉提】