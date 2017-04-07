哈萨克斯坦将新增一家伊斯兰银行

哈通社阿斯塔纳 - 据央行6日消息，哈萨克斯坦时代银行（«Заман-Банкі» АҚ）将在近期于我国国内推出伊斯兰金融业务。

哈萨克斯坦央行金融市场部负责人努尔兰•阿布德拉赫曼诺夫表示，在实现从传统银行向伊斯兰银行的转变后，哈萨克斯坦时代银行将完全遵照伊斯兰金融的原则开展各类金融业务。



值得一提的是，截止目前，在哈萨克斯坦境内开展伊斯兰金融服务的金融信贷机构仅有一家，即--"Al Hilal "伊斯兰银行。该行由哈萨克斯坦和阿联酋联合控股。



伊斯兰银行(a1-Bank al-Islami) 是现代部分阿拉伯、伊斯兰国家依据《古兰经》禁止利息的原则在国内建立的金融信贷机构的统称。此类银行的信贷不计利息，即贷款不收利息，存款不付利息。



伊斯兰金融的原则包括：禁止高利贷或者利息和消除基于债务的融资；禁止风险和不确定性，要求信息的充分披露和去除合约中的任何不对称信息；拒绝有罪的融资与交易和对社会不负责任的活动与商品生产；风险分担，融资资金的提供者和企业家分担业务风险并分享收益；物质性，即金融交易需要直接或者间接联系实体经济交易；正义，即金融交易不应导致任何一方在交易中遭受剥削。



【编译：木合塔尔·木拉提】