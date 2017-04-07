俄罗斯计划同中国联手建设新空间站

哈通社阿斯塔纳 -- 俄罗斯可能计划放弃国际空间站，并在中国的帮助下打造与国际空间站相竞争的太空基地。俄罗斯国家航天公司也正在考虑让机器人替代人类宇航员在新的太空基地上执行任务。

据英国《每日邮报》网站4月5日报道，这些消息加剧了俄罗斯与西方之间的紧张关系，并可能引发新的"太空竞赛"。

俄罗斯航天科学院通讯院士安德烈·约宁对俄罗斯媒体说："俄罗斯可能在2024年后脱离国际空间站。"

他说，中国和俄罗斯可能联手打造与国际空间站相竞争的太空基地。

据约宁透露，有关官员正在讨论，在2024年美国航空航天局将国际空间站移交给私营部门后撤出俄罗斯宇航员。

他说："现在应该就国际空间站作出决策了......目前，我们正在就不同的方案进行讨论，尽管早就应该这样做了。未来的空间站也必须是一个国际项目。这样的项目需要提前很久进行讨论。"

约宁说："关键问题不是空间站的大小或空间方位--是围绕地球还是月球运转。关键问题是国际合作。我们需要知道，我们的合作伙伴是谁。其他问题都是次要的。"

他说："显然，俄罗斯和中国有能力打造这样的空间站，但这不是技术或资金问题。俄罗斯将解决有关太空舱及其功能的次要问题。我认为，俄罗斯和中国将在该项目上成为很好的合作伙伴。"

报道称，如果俄罗斯选择脱离国际空间站，则将切断其与西方象征性的外交关系。这将可能导致双方进入第二场太空竞赛。上世纪五六十年代，苏联与美国的太空机构曾展开技术竞赛。

在这场成为冷战标志的太空竞赛中，两个超级大国都竭力证明其太空技术的优势地位。这场太空竞赛背后的共识是，如果核战争全面爆发，外太空是攻击和防御的终极领域。

报道称，中国不是国际空间站成员，也不曾有中国公民登上过国际空间站。这个总投资达1000亿美元的科学和工程实验室在地球上空250英里（约合402公里）的轨道上运行。

自2000年11月进驻国际空间站以来，宇航员们一直轮流在空间站工作和生活。

美国航空航天局每年在国际空间站项目上花费约30亿美元，这项支出得到特朗普政府和国会的支持。

美国众议院一个监督航空航天局的委员会已开始研究2024年后是否要延长该项目。这笔资金也可用于加速人类探索月球和火星的太空计划。



【编辑：木合塔尔·木拉提】