全球十分之一死者为吸烟所致 中国烟民人数最多

哈通社阿斯塔纳 -- 最新报告显示，全球每十位死者中就有一人是因吸烟致死。而其中有半数以上都出现在包括中国在内的四个国家。

医学期刊《柳叶刀》于4月5日发表了这份研究报告。报告对从1990年到2015年全球195个国家和地区的烟民情况进行了调查。

调查显示，虽然很多国家都采取措施进行控烟，但到2015年，全球依然有近10亿名烟民。平均每四名男性中就有一人每天吸烟；平均每20名女性中有一人每天吸烟。

2015年，全球有640万人因吸烟死亡。其中有52.2%都来自四个国家：中国、印度、美国和俄罗斯。

中国、印度和印度尼西亚是男性烟民数量最多的三个国家，人数占到了全球男性烟民总数的51.4%。到2015年，中国男性烟民的人数高达2.53亿，排名第一。

与此同时，美国、中国和印度是全球女性烟民数量最多的国家，占到了全球女性烟民总数的27.3%。中国女性烟民的数量为1400万，仅次于美国的1720万。

调查显示，从总体情况来看，中国的烟民数量为全球第一。而报告指出，目前吸烟依然是继高血压之后，导致早亡和残疾的第二大健康危险因素。





报告同时指出，自2005年180个国家在世界卫生组织的协议上签字后，很多国家出台了控烟措施禁止在公共场所吸烟、增加烟草税、限制烟草广告等。

这一系列措施也帮助全球减少了吸烟的普遍程度。调查显示，从1990年到2015年，全球的吸烟率从男性的35%减少到了25%，从女性的8%减少到了5%。

在接受调查的所有国家中，巴西烟民数量下降的幅度最大。巴西每天吸烟者的比例从男性的29％下降到12％，女性从19％降至8％。同时在菲律宾、孟加拉等国，烟民数量没有出现明显变化。

值得注意的是，在俄罗斯和印度尼西亚，女性烟民的数量在这段时间内反而出现了增长，在部分非洲国家也出现了类似情况。

诺丁汉大学的教授布里顿（John Britton）表示，这份调查结果显示全球控烟的任务还远远没有结束。

他认为，"吸烟的习惯已经从富裕国家被出口到了低收入和中等收入国家"，而其对民众身体健康造成的影响需要大型跨国烟草公司来承担。



【编辑：木合塔尔·木拉提】