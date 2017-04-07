哈通社阿斯塔纳--据美媒消息，美国总统特朗普目前正在他位于佛罗里达州的度假庄园接待中国领导人习近平。 特朗普希望借此机会向北京施压，要求其做出更多努力约束朝鲜的核武器发展。

特朗普星期四为习近平在海湖庄园华丽的餐厅就餐举行烛光晚宴。在那里，特朗普总统对记者们半开玩笑说，他没有从他的客人那里得到任何东西。

美国总统特朗普说： "我们已经讨论了很长时间。到目前为止，我还没有得到任何东西，完全没有。但我们建立了友谊，我能看得出来。我认为长期来看，我们将保持一种非常非常棒的关系，我对此非常期待。"



早前，特朗普总统和他的内阁成员们清楚地表示希望向北京施压，使其做出更多努力来约束朝鲜的核武器发展。



特朗普赴佛罗里达当天在空军一号上对记者们说，美国对中国约3310亿美元的贸易逆差是这次会议的重点。



美国总统特朗普说： "我们多年来一直被不公平对待，与中国达成了很多糟糕的交易。这是我们将要谈的议题之一。"



但他似乎也将这个问题与美国对朝鲜核武器项目的担忧关联在一起。



根据这次会晤的日程安排，这两位领导人星期五将共进工作午餐。