中国汽车品牌正在悄然进入哈萨克斯坦

哈通社阿斯塔纳 - 中国品牌汽车正在越来越多的出现在哈萨克斯坦汽车市场当中。

不过，对于哈萨克斯坦消费者而言，中国品牌汽车仍然显得比较"陌生"。即使是通过授权方式，在哈萨克斯坦组装生产的中国品牌汽车，销量仍然比较有限。



在哈萨克斯坦车市中，比较常见的中国汽车品牌主要是比亚迪（BYD）, 华晨（Brilliance）, 长安（Changan）, 奇瑞（Chery）, 东风（Dong Feng）, 一汽（FAW）, 吉利（Geely）, 长城（Great Wall）, 海马（Haima）, 华泰（Hawtai）, 江淮（JAC）, 力帆（Lifan）和纳智捷（Luxgen）等。



曾经在哈萨克斯坦一度销量颇丰的上汽MG汽车，如今已经退出了哈萨克斯坦市场。不过有消息称，该品牌有重回哈国的意图。



力帆（Lifan）可谓是在哈萨克斯坦知名度最高的中国汽车品牌，而力帆X60则是该品牌在哈萨克斯坦最知名的产品。



去年销量最好的四个中国汽车品牌，在哈萨克斯坦的销售总量为2120辆。相比而言，仅今年1月至今，丰田凯美瑞的销量就已经超过了3000辆。



但相比三菱和斯巴鲁区区377辆和288辆的成绩而言，中国汽车的销量仍然算得上"好成绩"。



据了解，2015年长城、吉利和北汽福田在哈萨克斯坦各自取得了200-300辆汽车的销售记录。



值得一提的是，江淮汽车与哈萨克斯坦AllurGroup公司联合生产的电动车江淮IEV6S，曾受到纳扎尔巴耶夫总统的高度评价。



【编译：木合塔尔·木拉提】