公共服务领域阿斯塔纳枢纽获联合国表彰

哈通社阿斯塔纳 - 据阿斯塔纳公共服务领域区域枢纽管理委员会主席阿里汗•拜曼诺夫12日称，联合国日前通过决议，表彰阿斯塔纳枢纽在公共服务领域的卓越表现，并强调阿斯塔纳枢纽为各国典范。

在主题为《为实现优质的公共服务而开展合作》大会上，拜曼诺夫表示，成立四年来，阿斯塔纳枢纽在促进公共服务领域合作问题上取得了巨大的成就。在阿斯塔纳枢纽的努力之下，地区各国公共服务领域的专项机构实现了信息互换与合作。



"在阿斯塔纳枢纽成立之前，还不曾有过这种成就。"他说。







据悉，有40多个国家的代表参加了这一会议。



拜曼诺夫称，针对地区各国之间共有的疑难问题，阿斯塔纳枢纽组织了专项学术研讨会，促进了各国之间的相互合作，并通过借鉴和学习他国先进经验，实现了在公共服务领域的长足发展。











"通过借鉴经济合作与发展组织的经验，我们成功组建了哈萨克斯坦、阿塞拜疆和格鲁吉亚三国公共服务领域合作机制。这一机制的成功得到了国际社会的肯定，联合国委员会日前在专项会议上，对阿斯塔纳枢纽提出了表彰，并强调阿斯塔纳枢纽应成为各国的典范。" 拜曼诺夫说。







【编译：木合塔尔·木拉提】