中国媒体专访我国驻联合国代表 谈一带一路

哈通社阿斯塔纳 -- 中国新华社日前对我国常驻联合国副代表鲁斯兰·布利特里科夫进行了专访。

访谈中，一带一路成为了最主要的话题。



２０１３年９月，中国国家主席习近平在纳扎尔巴耶夫大学发表题为《弘扬人民友谊 共创美好未来》的重要演讲，首次向全世界宣告了共建丝绸之路经济带的构想。

布利特里科夫说："我们为习近平主席能够在访问哈萨克斯坦期间首次提出这一倡议感到自豪。习主席在纳扎尔巴耶夫大学与学生见面时发表演讲具有非常重要的象征意义，因为这一倡议就是为了让年青一代将来能够过上更好的生活。"

布利特里科夫说："哈萨克斯坦作为世界上最大的内陆国家，对发展基础设施、改善交通以及发展对外贸易非常感兴趣。从这一点来说，中国提出的这一倡议也与哈萨克斯坦的国家战略相吻合。"

他举例说，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在２０１４年１１月宣布的"光明大道"新经济政策在很大程度上与丝绸之路经济带建设计划相吻合。中哈两国政府去年还签署了丝绸之路经济带建设与"光明大道"新经济政策对接合作规划。

他说，"光明大道"新经济政策的主要目的是建设基础设施，修建新的公路、铁路来连接国内偏远地区，并为东西方地区之间转运货物、人员往来和加强旅游提供便利。而"一带一路"不仅恢复了途经哈萨克斯坦的古老丝绸之路，改善了贸易和交通，还有利于加强技术转让与增进文化交流。

布利特里科夫指出，中国是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴以及最大的投资方之一，哈中两国将进一步开发交通和其他基础设施项目。"随着新道路的建成，也将给哈萨克斯坦带来新的就业机会。"

在谈到中国将于今年５月在北京主办"一带一路"国际合作高峰论坛时，布利特里科夫说，围绕"一带一路"倡议所开展的开发项目非常活跃，越来越多的国家和地区对这一倡议感兴趣，举办高峰论坛将为促进落实"一带一路"作出进一步贡献。

布利特里科夫说，中华文明历史悠久，中国领导人提出的"一带一路"倡议和构建人类命运共同体理念是中国人为子孙后代的福祉所提出的构想，已被写入联合国有关决议，体现了国际社会对中国方案的认可，这是中国对全球治理的重要贡献。

"‘一带一路'倡议走向全球，这非常令人鼓舞。随着时间推移，‘一带一路'将给世界带来积极变化。我对这一倡议能够最终实现充满希望。"布利特里科夫说。

【编辑：木合塔尔·木拉提】