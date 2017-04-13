专家：哈萨克斯坦需要拉丁文字

哈通社阿斯塔纳--以泰詹命名的基金会主席穆赫塔尔•泰詹13日在马吉利斯（议会下院）相关会议期间接受媒体采访时就纳扎尔巴耶夫总统要求为西里尔字母改为拉丁字母进程设置时间表发表看法。他说，为哈萨克斯坦目前使用的西里尔字母改为拉丁字母进程设置时间表非常正确，同样非常有必要。

泰詹说："哈萨克斯坦需要拉丁文字，这是政府迈出的重要一步，因为，全世界都在使用拉丁文字，包括任何大小设备到互联网、电脑，再到绝大多数媒体，甚至在世界各个角落无处不在。我们的兄弟国家，即土耳其、乌兹别克斯坦、土克曼斯坦已过渡至拉丁字母。我支持国家为适应世界发展潮流而采取的这一重要步骤。"



泰詹 表示，社会各界应高度重视实现这一改革进程。同时他对政府实施字母改革的能力给予充分肯定。



他说："乌兹别克斯坦在进行字母改革时经历了两种字母通用阶段，显而易见，我们也会经历这样的阶段。不管如何，我赞成字母改革。"



纳扎尔巴耶夫总统12日在《主权哈萨克斯坦》报发表署名文章，要求政府相关部门在语言文字专家的协助下尽快制定哈萨克文字母的拉丁化统一标准，并从2018年开始培训拉丁文字推广人员和编写拉丁文字中学教材。



哈萨克文上世纪20年代前使用的是阿拉伯字母，20至40年代改为拉丁字母，从40年代起改用与俄文相同的西里尔字母。



【编译：金桥】