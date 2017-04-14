阿克托别音乐学院院长：迪玛希应参加欧洲歌唱大赛

哈通社阿克托别 -- 青年歌手迪玛希•库达伊别尔艮的母校--阿克托别阿赫迈德•居班诺夫音乐学院院长阿曼卓勒·伊斯玛胡洛夫日前在接受哈通社记者采访时表示，迪玛希应当代表哈萨克斯坦参加欧洲歌唱大赛。

伊斯玛胡洛夫说："迪玛希是演唱专业的学员。我们一开始就发现他具有独具魅力、与众不同的音色，是哈萨克音乐界的天才。学习期间，其他学员们唱到两个八度时，他一开始就能升到三个八度。现在，他甚至能唱到四个八度，这是非常罕见的。一入学，迪玛希就证明自己是一位优秀的流行音乐歌手。虽然我们的学院没有设流行音乐演唱专业，但他还是以优秀的成绩完成了学业。"

伊斯玛胡洛夫表示，2012年迪玛希在"东方集市"国际歌唱比赛上获得冠军。之后，全国各地艺术学院都以优厚的条件邀请他。

"我跟迪玛希父亲哈纳特就迪玛希演艺生涯进行了讨论。那时，迪玛希还年轻，变声期还没有结束。我担心他去阿斯塔纳或阿拉木图后频繁出演，唱坏自己的嗓子，影响他的学习。所以，我建议他父亲让他留下，继续自己的学业。"他说。



伊斯玛胡洛夫回想起当年的迪玛希并表示，他是个温柔，朴素的孩子，受到了良好的家庭教育。

"我认为，他应该代表哈萨克斯坦参加欧洲歌唱大赛。到现在为止，还没有哈萨克斯坦歌手参加这个比赛。但是，他参加中国《歌手》比赛，积累了很多的经验。每当回故乡，他都会去拜访母校。我对他说，艺人要低调，不可以失去自我。幸好，他没有那种高傲的性格。"他说。

伊斯玛胡洛夫还说："迪玛希是现代哈萨克音乐界的第二个高音天才。1983年，阿拉木图艺术学院学生耶热克·胡尔曼哈利耶夫参加各种国际歌唱大赛，曾征服了俄罗斯和欧洲国家。遗憾的是，他却英年早逝，留下了无数的遗憾。"

【编译：小穆 审校：金桥】