满载着哈萨克斯坦油脂和小麦的中亚班列"长安号"缓缓驶入西安国际港务区，用不了多久，这批由中方提供种子和田间管理技术、在哈萨克斯坦种植并收获的优质粮油将进入广大中国家庭。

哈萨克斯坦地广人稀，面积相当于陕西省的近13倍，人口却只有陕西的二分之一，农产品资源丰富，但每年都有大量的农业用地闲置，当地农民为"种什么""卖给谁"没少发愁。



与此同时，根据2016年度西安市粮油供需平衡调查结果，西安2016年主要粮食缺口达到36.88亿斤，油脂缺口3.46亿斤，居民消费中将近50%的小麦、100%的油脂都需要从外地调入。



在哈萨克斯坦的一次展销会上，西安爱菊粮油工业集团董事长贾合义购买了一些当地的面粉，回酒店后亲自动手做成面点，随行的同事们吃了以后交口称赞。



贾合义说，哈萨克斯坦遵循传统种植，自然生长，很少使用化肥和农药，与一般施加化肥、农药的亩产400公斤左右的小麦相比较，哈萨克斯坦一些耕地的小麦亩产一直保持在80公斤，产量低、品质高。此外，其北部地区生长的油菜籽、葵花籽、亚麻籽、红花籽等颗粒饱满、营养丰富。



爱菊公司先后进口哈萨克斯坦油脂2300吨、面粉5000多吨、小麦1500吨、休闲食品50吨。2016年3月，"长安号"首趟中亚班列满载货物回程，其中就有来自哈萨克斯坦的粮油食品。



除了原料采购，爱菊公司还在哈萨克斯坦建立了一个日处理1000吨的小麦加工厂和一个日处理1000吨的油脂加工厂，并逐步建立小麦、油菜籽种植基地，长期计划达到500万亩。



爱菊公司改变过去外出租地种植的模式，与当地政府和农民成立农业合作社和专业公司，采取"持股不控股"和"订单农业"的形式，既解决了当地农产品的销路问题，又打消了当地农民对土地所有权的顾虑。



"我们将先进高效的农业种植和加工技术带到哈萨克斯坦，既可以帮助当地农民增收，同时还可以保障中国的粮食数量和质量安全，有助于土地休耕。"贾合义说。



双方还计划打造一个农产品加工园区，以油脂厂、面粉厂为依托，吸收牛羊肉、乳制品、蜂蜜等当地特色优质农副产品以及各类小食品加工企业入驻，同时吸引中国农业企业抱团出海。该项目已列入"中哈产能与投资51个合作项目清单"，并于2016年5月31日正式开建。

去年12月，在零下30摄氏度的极寒天气里，爱菊公司在哈萨克斯坦的油脂加工车间历经六个月建设顺利完工。哈方项目负责人刀仁在接受电话采访时用流利的中文说："截至目前，车间已经加工了5000吨菜籽，生产了2000吨油脂，哈方工人干劲十足。"



贾合义介绍，2017年公司计划与哈方合作种植150万亩原料，预计可收获20万吨菜籽、10万吨小麦，实现我国土地休耕100至200万亩，下半年还将进口哈萨克斯坦优质牛羊肉、蜂蜜和蛋奶制品。



【来源：新华社】