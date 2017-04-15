纳扎尔巴耶夫：欧亚经济联盟成员国经济状况逐步回升

哈通社比什凯克 -- 纳扎尔巴耶夫总统于14日出席欧亚经济委员会最高理事会会议时表示，尽管面临众多挑战和风险，欧亚经济联盟成员国经济状况出现了逐渐的增长。

纳扎尔巴耶夫指出，今年5月份，在阿斯塔纳签署关于建立欧亚经济联盟协议年满三周年。最初的困难时期，各成员国完成了很多重要的工作。创建联盟法律基础规定，制订了长期和中期发展规划。成员国之间的贸易和各领域的合作关系得到了有效发展，与其他国家和国际组织之间建立了紧密的关系。

"欧亚经济联盟形成期间，正是成员国都在面临着困难的时期。危机不是永恒的，联盟成员国逐步走出了困境。去年，包括哈萨克斯坦在内的其他成员国出现了经济增长。"他说。

据总统介绍，根据2017年前两个月的统计，欧亚经济联盟外贸总额增长37%，成员国之间的贸易总额增长38%。

"例如，哈萨克斯坦与欧亚经济联盟之间的贸易总额增长56.5%。而同俄罗斯和白俄罗斯之间的贸易额增长50%、同吉尔吉斯斯坦增长41%、与亚美尼亚增长3.5倍。"纳扎尔巴耶夫说。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】