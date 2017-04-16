16:22, 16 四月 2017 | GMT +6
我国模特摘得"惊喜宋干节"国际小姐选美赛桂冠
哈通社阿斯塔纳 -- 4月13日至16日，"惊喜宋干节"国际小姐选美大赛在泰国清迈举行。
选美赛旨在庆祝宋干节（又名：泼水节，是泰国的新年）。共有17名佳丽参加比赛。我国模特安娜•克拉夫琴科摘得桂冠。
【编译：昂哈尔 审校：金桥】
Omg! I still can't believe 👑 I was crowned as Miss Songkran 2017 🙀🙀🙀 is it me?! #annkrav #amazingsongkran2017 #crown #qeen
Hello! 😽 My final walk with 👑 #amazingsongkran2017 #annkrav
И вот, наконец, когда прошёл конкурс Мисс Сонгкран 2017, я выспалась, отдохнула, набралась сил можно и корону порассматривать 👑😽 Корона очень красивая, как оказалось 🙊 , но очень тяжёлая 🙈 #annkrav #thoughs #мысли #forreal