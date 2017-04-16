中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    16:22, 16 四月 2017 | GMT +6

    我国模特摘得"惊喜宋干节"国际小姐选美赛桂冠

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳 -- 4月13日至16日，"惊喜宋干节"国际小姐选美大赛在泰国清迈举行。

    选美赛旨在庆祝宋干节（又名：泼水节，是泰国的新年）。共有17名佳丽参加比赛。我国模特安娜•克拉夫琴科摘得桂冠。

    【编译：昂哈尔 审校：金桥】

    Omg! I still can't believe 👑 I was crowned as Miss Songkran 2017 🙀🙀🙀 is it me?! #annkrav #amazingsongkran2017 #crown #qeen

    Публикация от Ann Krav (@ann_krav_) Апр 13 2017 в 8:42 PDT

    Hello! 😽 My final walk with 👑 #amazingsongkran2017 #annkrav

    Публикация от Ann Krav (@ann_krav_) Апр 13 2017 в 11:30 PDT 

    И вот, наконец, когда прошёл конкурс Мисс Сонгкран 2017, я выспалась, отдохнула, набралась сил можно и корону порассматривать 👑😽 Корона очень красивая, как оказалось 🙊 , но очень тяжёлая 🙈 #annkrav #thoughs #мысли #forreal

    Публикация от Ann Krav (@ann_krav_) Апр 15 2017 в 12:26 PDT

    标签:
    娱乐 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!