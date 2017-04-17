《通往母亲的路》斩获中亚最佳电影奖

哈通社阿拉木图 -- 据哈萨克电影制片厂消息，第六届雪豹电影奖颁奖仪式日前在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。由哈萨克电影制片厂拍摄的电影《通往母亲的路》获得中亚最佳电影奖。

由阿莉娅•纳扎尔巴耶娃担纲总制片人，著名导演阿罕•萨塔耶夫担任导演的电影《通往母亲的路》参与角逐三项电影奖，它们分别是：中亚最佳电影奖、中亚最佳男主角奖、中亚最佳女主角奖。此外，来自乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的电影作品也获得这些奖项提名。



吉尔吉斯斯坦一级演员、雪豹电影奖创始人阿尔特克拜•苏尹德阔夫和洛杉矶亚洲电影节主办人阿斯耶勒•谢尔尼亚佐娃亲自向萨塔耶夫导演颁发了中亚最佳电影奖。



据了解，《通往母亲的路》围绕着前苏联时期一个普通家庭的故事展开，并通过这个家庭所遭遇的种种不幸，向观众展示苏联时期发生在哈萨克大地上的诸如集体化、大饥荒、卫国战争等一系列历史事件。



影评人士评价称，该片战争场面恢弘，镜头的运用令人称道，剧情也相当吸引人。



而由阿勒腾埃饰演的主角"母亲"，更是得到了电影节评审委员会的一致赞美。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】