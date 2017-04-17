"局外人"变"局内人"　特朗普回归"传统共和党总统"

哈通社阿斯塔纳 -- 仿佛在一天之内，美国总统特朗普的世界观彻底反转。在他的口中，北约不再"过时"，俄罗斯重新变成美国的"对手"，中国不是"汇率操纵国"，以前看不顺眼的美联储主席耶伦也有可能"连任"......

人们可以嘲笑特朗普的转变反复无常和毫无原则，但从中也能看出他向现实和美国传统地缘政治指导方针的靠拢。对于特朗普的转变，华盛顿的建制派表示欢迎，特朗普正在学习向传统共和党人回归。

如今，曾被传统建制派视为闯入政界的"局外人"特朗普，正过渡为"局内人"。他似乎不再是那个竞选时的特朗普了。

一天内密集发声 特朗普态度"大变脸"



特朗普4月12日在会见北约秘书长斯托尔滕贝格时一改此前关于北约"过时"的论调，他说："我曾（在竞选期间）说北约过时了，但现在它不再过时。"他赞扬北约在"反恐"的斗争中所扮演的角色，把北约称作"国际和平与稳定的支柱"。

特朗普还承认目前美俄关系不和，"可能正处在历史最低谷"。他说，如果美俄关系能改善，将是一件好事，但不确定是否会实现。而在总统竞选期间，特朗普曾多次对俄罗斯总统普京示好，表达如果上台将改善美俄关系的意愿。

而在接受《华尔街日报》采访时，特朗普明确表示中国不是"汇率操纵国"，这和他此前竞选时誓将中国定为"汇率操纵国"的言辞形成巨大反差。他还表示希望美联储维持低利率，并"喜欢、尊重"美联储主席耶伦，暗示不排除让耶伦连任的可能。

此外，特朗普还支持向美国企业发放贷款补助、帮助企业产品出口的美国进出口银行。然而，他在竞选时可没少抨击该银行。

建制派："这才是美国想要的总统"



从改口称北约不再"过时"，到认为美国进出口银行"有用"，特朗普在一系列问题上"大变脸"。对此，尽管白宫发言人肖恩•斯派塞13日称，特朗普没有掉头，只是"情况变了"。但不得不承认的是，这一系列改变令改革派支持者失望，但让很多共和党人紧张的神经得到安抚。

美国《国会山报》14日报道称，特朗普的一系列经济和外交政策让他赢得了美国建制派的好感。

"他不是被意识形态绑架的人，当他从周围接触到新的信息或遇到新的状况，他会做出调整。"2012年罗姆尼竞选团队的发言人瑞恩•威廉姆斯说，"在必要的时候，他会对路线进行调整、更正，这也是许多人乐于见到的。"

特朗普的转变也让不少曾经猛烈批评他的人舒了一口气。美国MSNBC电视台主播乔•斯卡伯勒在14日的节目中说："终于，特朗普开始做我们希望他做的，以及美国希望他做的事情了。"

白宫"内斗"的结果？



特朗普在外交和经济政策上的转变，有评论认为与近期白宫人事架构调整有关，保守的首席战略师班农影响力下降，女婿兼高级顾问库什纳、国家安全事务助理麦克马斯特、国务卿蒂勒森、防长马蒂斯以及来自华尔街的幕僚开始发挥主导作用。

《华尔街日报》称，特朗普这位曾经的"非主流总统"在一系列核心政策问题上作出与竞选承诺大相径庭的表态，立场越来越向主流政治家靠近，被认为是反映了白宫内部斗争中，以白宫首席战略顾问班农为首的极端派失势，而以特朗普女婿库什纳为首的传统温和派崛起的结果。

《国会山报》称，当前在白宫影响特朗普的主要是由库什纳和国家经济委员会主席加里•孔恩领导的顾问团队，而孔恩是一名民主党人。

从"政治素人"到美国总统的学成之路



关于特朗普"变脸"的原因众说纷纭。但事实或许很简单，对于从政经历一片空白的特朗普来说，他还在学习如何做一个总统，一些政治常识对于特朗普来说或许是重大发现，进而改变他的立场。《大西洋月刊》评论称，特朗普这些显著的立场变化看起来都是基于一个简单的变量，即对事实从不知道到知道。

新总统上任必然会面对一个重新学习的过程，在竞选中风生水起的策略，到了白宫或许就行不通了。但对于特朗普这位"政治素人"，这个学习曲线显得格外陡峭。

美国前国防部副部长克里斯廷•沃穆思认为，特朗普上任后在外交政策上经历了一个"陡峭学习曲线"，如今曲线开始变得平缓："他开始对很多问题有了更细致和深入的理解。"

【来源：新华网 编辑：昂哈尔】