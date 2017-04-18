国务秘书：作为一个伟大的民族 我们当为之自豪

哈通社阿斯塔纳 - "生而为一个团结而伟大的民族，我们应当为之感到自豪。"

在18日发表于《哈萨克斯坦真理报》的署名文章《精神文明的复兴--哈萨克斯坦第三阶段发展的开端》一文中，哈萨克斯坦共和国国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃这样写道。



在这篇文章中，阿布德哈勒科娃表示，要在新的时代实现精神文明的复兴发展，需要全新的、革命性的行动和准备。



"我们生活在一个日新月异的时代，被誉为‘领导变革之父'的美国思想领袖约翰•科特，早在上世纪90年代的著作《变革的力量》当中就指出，要想保持自身的竞争力，唯一的出路在于摒弃旧观念，寻找新视角，以不懈的变革来开拓新的发展方向。这一观点至今仍有着巨大的价值。"阿布德哈勒科娃写道。



国务秘书认为，纳扎尔巴耶夫总统近期发表的署名文章《面向未来的计划：精神文明的复兴》一文当中，详细分析和阐述了哈萨克斯坦在新的历史阶段所面临的各项挑战，并指出了通过复兴民族精神文明，进而实现面向未来的发展的重要步伐。



国务秘书表示，有鉴于此，每一个公民，整个社会，所有的政治团体和公民组织，所有的政府机构都有必要开展自我评价，认真梳理自身的发展脉络，明确自己的目标，确立自己当前的位置与目标之间的差距，从现实主义和实用主义的角度，妥善的制定符合自己目标的发展计划。



"生而为一个团结而伟大的民族，我们应当为之感到自豪。如今我们只有一条道路，那就是在伟大的复兴道路上不断迈向光明的未来！"阿布德哈勒科娃写道。



【编译：木合塔尔·木拉提】