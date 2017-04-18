萨金塔耶夫会见中国国务院副总理张高丽

哈通社阿斯塔纳 -- 据总理官网消息，4月18日，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫在阿斯塔纳会见中国国务院副总理张高丽。

双方就两国经贸、科技、金融、经济、人文等领域合作事宜交换意见，并就水资源问题、使用和保护跨境河流进行探讨。



哈中两国目前正致力于实施"光明大道"和"丝绸之路经济带"对接合作计划。2016年9月2日，纳扎尔巴耶夫总统和中国国家主席习近平在杭州就这项计划签署协议。





2016年，哈中贸易额为79亿美元。其中，哈萨克斯坦向中国出口额为42亿美元，进口额为37亿美元。除石油和铀外，哈向中国的实际出口额较去年增长20.4%。



中国是哈萨克斯坦主要投资来源国之一。自2005年至2017年2月1日，中国对哈直接投资总额达139亿美元，而哈对中国的投资总额为5.197亿美元。



截至2017年2月1日，共有2783家中国企业入驻我国。



中国是首个确认参展阿斯塔纳世博会的国家之一。中国国家馆也是世博会最大的展厅之一。2017年是哈萨克斯坦的中国旅游年，因此会有许多中国游客来访哈国。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】