土总统别尔德穆哈梅多夫著作哈文版首发仪式举行

哈通社阿斯塔纳--土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫有关马养殖知识及种马养殖技术的3部著作--《我们的骄傲与尊严：阿克哈-塔克马（(汗血宝马)）》、《天马飞翔》和《奔驰的骏马》哈萨克文版首发式19日在位于阿斯塔纳的国家博物馆举行。别尔德穆哈梅多夫总统出席首发仪式，并请工作人员将亲笔签名的3本书转交纳扎尔巴耶夫总统。

别尔德穆哈梅多夫在致辞中说："哈萨克斯坦国家博物馆展示的历史再一次证明了哈萨克人与土克曼人在历史和文化上有许多相似之处。两个民族文物、妇女装饰品和其他一些生活用品基本相同，都对马有深厚的感情。土克曼民族有谚语说，早晨起来，第一件事是向父亲请安、向母亲请安，第二件事就是向自己的马问好和请安。回顾历史，哈萨克人和土克曼人在许多战役中就是依靠战马打败了敌人。在战乱年代，其他民族和部落非常了解疾如风的阿克哈-塔克马。因此，马在我们两个民族的历史中占有特殊的地位。



别尔德穆哈梅多夫介绍说，1995年世界阿克哈-塔克马协会成立，哈萨克斯坦也加入该协会，每年的4月30日是土克曼斯坦阿克哈-塔克马节。别尔德穆哈梅多夫邀请哈萨克斯坦民众届时前往土克曼斯坦参加庆祝活动。



阿克哈-塔克马(汗血宝马)是土库曼斯坦国宝、人民的财富、民族的骄傲，被绘制在该国国徽中央和货币上。土库曼斯坦十分注重发展马业和马术运动，国家独立后努力恢复祖辈的优良传统，将民族马业发扬光大。



阿克哈-塔克马，产于土库曼斯坦科佩特山脉和卡拉库姆沙漠间的阿哈尔绿洲，属于山地马种、抗疲劳，蹄坚硬，特别适于参加中长距离速度赛马和马术比赛，在平地上跑1000米仅需要1分左右。



阿克哈-塔克马不仅品种优良，且数量稀少。据报道，目前全世界有4000多匹汗血马，在土库曼斯坦有2000多匹，俄罗斯有1000匹，其他国家有1000匹。



【编译：金桥】

