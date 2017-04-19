土库曼斯坦总统：纳扎尔巴耶夫推进共同科学发展倡议具有重要意义

哈通社阿斯塔纳 -- 4月19日，土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫有关马养殖知识及种马养殖技术的3部著作--《我们的骄傲与尊严：阿克哈-塔克马（(汗血宝马)）》、《天马飞翔》和《奔驰的骏马》哈萨克文版首发式在位于阿斯塔纳的国家博物馆举行。

土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫在致辞中表示，希望塑造共同的突厥语国家科学。



别尔德穆哈梅多夫表示，已阅读纳扎尔巴耶夫总统发表的题为"面向未来的计划：精神文明的复兴"的署名文章中所提到的目标和任务，并支持哈关于向拉丁字母过渡的决定。



他说："这也是我们民族精神财富之一。我们在这方面需要开展的工作还有很多。昨日，我们也就该问题深入交换意见。若没有共同的科学，无法激发青年对科学的兴趣，任何一个国家都不可能取得进步。因此，我们会鼎力支持纳扎尔巴耶夫总统提出的这一倡议。"



4月12日，纳扎尔巴耶夫总统在《主权哈萨克斯坦》报发表题为《面向未来的计划：精神文明的复兴》的署名文章。纳扎尔巴耶夫在文章中明确指出，要在2017年年底前完成拉丁化哈萨克文字母的全新统一标准，并从2018年年初开始在全国范围内进行推广。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】