阿拉木图市长：世博会期间阿拉木图将迎来大批游客

哈通社阿拉木图 - 国际旅游展览会19日在阿拉木图盛大开幕。

阿拉木图市长包尔詹•拜别克为活动剪彩，并在开幕式上发表讲话。



市长在讲话中强调，随着"中国旅游年"的开始，以及阿斯塔纳2017年世博会的临近，阿拉木图市的旅游产业将迎来一个大发展的时期。



包尔詹•拜别克表示，在联合国教科文组织的支持下，阿拉木图去年庆祝了城市建成1000周年，2017年阿拉木图还成功的举办了冬季大学生运动会。



"此次举行的第17届哈萨克斯坦国际旅游展览会，是本地区重要的活动之一。今年有来自30个国家的500多家企业参与展览会，预计展会的参与人数也将超过4000人。"包尔詹•拜别克说。



他表示，重视旅游业的国家都将在此次展览会上展示本国的特色旅游产品，哈萨克斯坦也不例外。



包尔詹•拜别克强调称，即将到来的世博会将为哈萨克斯坦旅游业的发展带来巨大的推动，作为哈萨克斯坦旅游产业最为发达的地区，世博会期间，有理由相信来自世界各国的游客都将在游览世博会场馆的同时，前来阿拉木图观光旅游。



开幕式结束后，包尔詹•拜别克参观了展会，并对参展的外国旅游企业相关展示做出了高度评价。



【编译：木合塔尔·木拉提】