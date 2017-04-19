阿斯塔纳市长：正严密监视首都周边区域洪水发展动态

哈通社阿斯塔纳--阿斯塔纳市市长阿斯耶特•伊谢克舍夫19日在自己的推特网页上写道，阿斯塔纳市政府相关部门正在严密监视首都周边地区洪水发展动态。

伊谢克舍夫写道，农业部水资源委员会、阿斯塔纳市地下输水管网管理局等多个部门日前就首都防洪应急准备工作、阿斯塔纳水库除险加固等作出周密安排，水利专家向新闻媒体通报了当前首都防洪形势及防汛抗洪下一步工作计划。



伊谢克舍夫说，4月13日至15日的连降雨导致叶斯丽河水位上升，流入叶斯丽河的雨水流量达到3.4亿立方米，气象部门原先预估可能流入1亿至1.6亿立方米，但由于气温陡然升高，积雪快速融化造成洪水量比估计的多许多。



据他介绍，根据水利专家的建议，9000万立方米的雨水已被排入阿斯塔纳水库，2.5亿立方米排向周边地区水库。目前阿斯塔纳水库入水量为每秒150至200立方米，若入水量保持这一水平，水库承受能力不会受到大的影响，因为阿斯塔纳水库总库容为4.1亿立方

米，而目前水库蓄水为3.85亿立方米，也就是说，水库还能蓄水2500万立方米。



伊谢克舍夫说，为了做好防汛工作，阿斯塔纳市防洪指挥部已制定各项应急措施，洪水侵入阿斯塔纳周边居民点的可能性不大。



【编译：金桥】