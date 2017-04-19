新研究：吃得咸会更饿

人们经常说吃得咸让人很渴。然而一项关于火星载人飞行的模拟研究却发现，吃得咸并不会让人更渴，而是让人更饿，需要补充更多能量。

事实上，科学界并没有对盐的摄入量与饮水习惯之间的关系进行过长期研究。现有研究仅表明盐的摄入量会刺激尿量的增长，很多人就认为这会让人体需要补充更多的液体。



由美国、德国等多国研究人员组成的一个国际研究小组在《临床调查杂志》上报告说，在一项模拟火星飞行研究中，十名男性志愿者被分为两组住进全封闭模拟火星飞船。



第一组在飞船中生活了105天，第二组生活205天。两组志愿者的食谱完全相同，但志愿者的盐摄入量有三种不同水平。结果发现，盐摄入量高的志愿者的尿量也更高，但他们没有喝更多的水，而总是抱怨饥饿。



研究人员表示，目前主流假说认为，盐中的钠离子和氯离子会与水分子结合，将水分子"拖"到尿液中。但他们的研究却发现，大量摄取盐分刺激志愿者的肾脏启动了一种"保水"机制，钠离子和氯离子进入了尿液，但水分子却回到了肾脏。



小鼠实验表明，这可能是尿素在发挥抵抗钠离子和氯离子的作用，由于合成尿素需要大量能量，进行高盐饮食的实验鼠和人类志愿者一样，吃得更多，但没有喝更多水。



研究人员认为，这一新发现改变了他们对人体如何维持动态水平衡的认识。由于尿素主要在肝脏和肌肉中产生，可能需要在火星载人飞行中综合考虑宇航员肝脏、肾脏和肌肉的情况来保证他们身体的水平衡。



【来源：联合早报网】