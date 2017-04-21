纳扎尔巴耶夫：加强上合组织成员国经济与人文合作意义重大

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，4月21日，纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳会见上海合作组织成员国外长和上合组织代表。其中包括：中国外长王毅、吉尔吉斯斯坦外长阿布德尔达耶夫、俄罗斯外长拉夫罗夫、塔吉克斯坦外长阿斯洛夫、乌兹别克斯坦外长卡米洛夫、上合组织秘书长阿利莫夫、上合组织地区反恐怖机构执委会主任斯索耶夫。

与会人员就《上合组织成员国环保合作构想》草案制定、《上合组织反极端主义公约》签署和《上合组织成员国禁毒战略》批准事宜交换意见。



纳扎尔巴耶夫表示，在阿斯塔纳峰会前夕召开上合组织成员国外交部长理事会会议具有重要意义。



纳扎尔巴耶夫说，作为上合组织轮值主席国，哈计划于2017年6月举行上合组织阿斯塔纳峰会。哈萨克斯坦担任轮值主席国正值地区和国际形势发生复杂而深刻的变化。



纳扎尔巴耶夫表示，加强上合组织成员国经济和人文合作意义重大。阿斯塔纳峰会期间，各成员国将审议批准印度和巴基斯坦获得上合组织正式成员国资格，并通过旨在规划上合组织未来行动计划的阿斯塔纳宣言。



外交部长阿布德拉赫曼诺夫、总统国际事务顾问沃恩詹诺夫出席会谈。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】