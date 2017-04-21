中国媒体对迪玛希进行专访

哈通社阿斯塔纳 -- 4月21日，中国半岛网记者对我国人气歌星迪玛希•库达伊别尔艮进行专访。

专访全文如下：



他的声音宛如天籁,摄人心魄；他的歌技行云流水,登峰造极,他的音乐超凡脱俗、自成一格,他的表演魅力难挡、惊艳四座；他是天才歌手也是灵魂歌者,他是天之骄子也是实力唱将,他是乘着音乐的翅膀从哈萨克斯坦来到中国《歌手》舞台的迪玛希,粉丝都亲切称他为"进口小哥哥"。他的歌声时而高出天际,时而低沉悠扬,时而空灵缥缈,时而浑厚有力,年仅22岁的迪玛希在《歌手》舞台一路高歌,最终勇夺亚军,成为《歌手》的最大惊喜。近日,半岛独家专访迪玛希,他透露,即将亮相"快男"舞台。





《歌手》舞台让他一鸣惊人



《歌手》歌王之战落下帷幕,精彩绝伦的表演,让人意犹未尽。本季节目的"黑马"迪玛希凭借酣畅淋漓的表演和超强实力击败多名顶级歌手,最终以两场合计第二名的成绩夺得亚军。这位年轻的异国歌手在中国亮相仅三个月便获得如此耀眼成绩已然是对他的最高肯定。采访时,迪玛希表示:"名次已经不重要,《歌手》舞台充满魅力,彰显了音乐的包容性,让我收获了很多,大家都是胜利者。"



第一次飞抵长沙录制《歌手》时,迪玛希的身边只有工作人员,一个接机的粉丝都没有,不论是对于媒体还是观众都是零资料、零关注。在第一期节目中,这位年轻的异国歌手,第一位出场,伴随着紧张感十足的音乐节拍,一个高大英俊的青年缓缓走到舞台中央,他选择了一首法语歌《一个忧伤者的求救》,这首歌被称为"世界五大最难的法语歌之一",观众们的表情都为他捏着一把汗,当他一开嗓,全场都安静了、震惊了,他的歌声如泣如诉,花腔、美声、流行转换自如,一下子把观众带入了奇幻的音乐世界,即便语言不通,但是那巨大的感染力征服了现场所有的人,令人叹为观止,首期冠军非他莫属。节目播出的同时,迪玛希的名字就已攀上了微博热搜榜的第一名,他的微博粉丝也由三万多瞬间暴增至十多万,现在更是达到330多万,迪玛希不管飞哪儿,都会有歌迷买了机票全程跟随,前簇后拥。



《我是歌手》的平台曾捧红过邓紫棋、黄致列,迪玛希俨然成为今年《歌手》舞台最炙手可热的新星。"歌手"一词对迪玛希而言,不仅是要用心去放声歌唱,更意味着歌者应有的修养与品格。对于来到《歌手》迪玛希告诉半岛记者:看到中国观众对我音乐的支持和认可,我感到很幸福,在这里向他们表示衷心的感谢。认真做好自己的音乐,把最好的一面展现给大家就是我最想做的。





决赛现场首秀架子鼓



在《歌手》的决战现场,迪玛希与尚雯婕携手以一首《A tribute to MJ》,向他们共同的偶像迈克尔•杰克逊致敬,将《Dangerous》、《Billie Jean》、《Earth song》等歌曲以音乐剧的形式串联,迪玛希和尚雯婕,一个是唱功优异的"进口小哥哥",一个是国内首屈一指的电子唱作人,两人虽然演唱风格不同,但恰恰是这种不同产生了高能的化学反应,配合天衣无缝。迪玛希献上了架子鼓首秀,让人惊叹这位年轻音乐人的"无所不能"。



迪玛希告诉半岛记者,在他的眼中尚雯婕是一位有着独特魅力,而且极具艺术天赋的艺人,并且觉得她的学习能力和对艺术的悟性也都很强。她的勤奋、勇敢、大气、懂得为梦想坚持、能吃苦、不计较,看得远,迪玛希觉得这些都值得他学习和借鉴。



专注音乐，天赋与努力集一身



华丽音色、逆天长腿、俊朗颜值......这些特质都让迪玛希吸粉无数,但最让人心怦然心动的是他鲜明的音乐风格和扎实的音乐功底。据了解,迪玛希出生于一个音乐世家,他的爷爷是冬不拉演奏家,奶奶是歌唱家,父母是阿克纠宾著名的音乐家。哈萨克斯坦有古老的"还子"习俗,长孙交由祖父母抚养,以缓解老人的孤独感。作为家族里的长孙,迪玛希从小由祖父母带大。所以他与祖父母有着浓厚的情感,说起祖母眼里总有泪光闪现。迪玛希,全名迪玛希•库达依别列根,寓意是神的礼物、天赐之子。可见家人对他寄予厚望,在《歌手》的决赛现场他的父母坐在台下,心中的自豪溢于言表。



迪玛希超出同龄人的音乐成就与才华,除了天赋更因为他对音乐的执着与专注,竭诚与努力。为了提高自己的专业技能,学会了流行、美声还有各式花腔的唱法。为了更好地诠释乐曲和旋律,也为了呈现不同的表演形式,迪玛希先后学习了德语、乌克兰语、法语、意大利语、英语、土耳其语。现在,他身边常备着一本字典,为的是学习汉语。



他平时是怎样练习唱歌的呢?迪玛希告诉半岛记者,除了会上一些专业声乐老师的课程,私下也会经常自己练习。尤其是会苦练中文,比赛期间他台上台下抓紧一切时间向中文老师练习发音,彩排期间还几次询问工作人员自己表现如何,反复坐在观众席感受,十分用心。





将以导师身份亮相"快男"



迪玛希凭借超高人气和超凡实力被业内所关注,眼下在中国的工作也是全面展开。由黄渤、徐静蕾等主演的电影《记忆大师》将于近日上映,"铭心"版主题曲《拿不走的记忆》发布,演唱者正是迪玛希,"我自己也没想到在中国这么短时间就能有机会演唱电影主题曲,这首歌曲很特别,不光是歌的旋律,观众听起来也不一样。开始最难的应该是歌的内容,我要弄清楚每一句的意思,所以在录音棚费了一两天的时间。"



眼下他的工作也是紧锣密鼓、行程紧凑,近期他将以导师身份亮相《快乐男声》,对于未来的规划,他表示在年底前计划发行一张唱片,然后做巡演。他希望多做些中哈两国间的文化交流,也可能会出席一些重要的两国合作活动,这个阶段他希望自己在文化交流和音乐方面做一些专注的工作。他希望能把中文、英文学得更好,先把他在哈萨克斯坦的学业完成,再来规划他在全球演艺事业的发展。迪玛希说:"我会将精力放在音乐上继续努力展示更好的自己给观众和爱我的粉丝们。"



记者手记:



魅力偶像,年轻有为



聆听迪玛希的歌声,才让人深切感受到了"音乐无界"这句话,1994年出生就被誉为哈萨克斯坦"国宝级"歌手,正可谓"自古英雄出少年"。深邃的眼神、高挺的鼻梁、单纯的微笑、阳光的外形、谦和的态度,拥有这一切的迪玛希,具备了这个时代优质偶像的全部素养。《歌手》舞台让我们与这位音乐才子结识,这也仅仅是个开始,相信他的未来将前途无量！