外长访问卡塔尔 讨论卡塔尔参与叙问题会谈事宜

哈通社阿斯塔纳 -- 据外交部消息，4月23日，外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫访问卡塔尔，并在卡塔尔首都多哈同卡塔尔埃米尔（国家元首）谢赫塔米姆•本•哈马德•阿勒萨尼举行会谈。

双方就哈卡合作现状和前景、卡塔尔参展阿斯塔纳世博会及两国共同关心的国际重大问题交换意见，其中包括叙利亚局势、增加阿斯塔纳叙利亚问题会谈成员、卡塔尔参与阿斯塔纳叙利亚和谈等。



阿布德拉赫曼诺夫表示，两国各领域合作势头良好，卡塔尔对推进伊斯兰世界科学与技术发展作出重要贡献。





外长向阿勒萨尼转交了纳扎尔巴耶夫总统邀请卡塔尔埃米尔（元首）塔米姆出席将于2017年9月10日至11日在阿斯塔纳举行的伊斯兰合作组织科学与技术峰会的邀请函，并介绍哈在担任联合国安理会非常任理事国期间的优先工作方向。



阿布德拉赫曼诺夫表示，卡塔尔在"绿色经济"技术领域积累了丰富经验，期待卡塔尔在世博会期间展现该领域的高新技术。



当日，阿布德拉赫曼诺夫同卡塔尔外交大臣穆罕默德举行会谈。阿布德拉赫曼诺夫表示，卡塔尔埃米尔于2014年1月对哈进行访问和纳扎尔巴耶夫总统于2015年10月对卡塔尔国进行访问时所达成的协议已基本落实，这些协议为深化哈卡双边合作起到积极作用。



双方就打击恐怖主义、预防极端主义思想传播等方面的合作交换意见，并指出建设性跨文化对话的重要性。阿布德拉赫曼诺夫对卡塔尔积极支持在阿斯塔纳举办世界和传统宗教领袖大会表示感谢。



阿布德拉赫曼诺夫向卡方介绍了哈萨克斯坦宪法改革计划、第三阶段发展计划和纳扎尔巴耶夫总统的署名文章《面向未来的计划：精神文明的复兴》。



4月24日至25日，阿布德拉赫曼诺夫计划对沙特阿拉伯和科威特进行工作访问。



值得一提的是，卡塔尔对阿斯塔纳城市建设作出重要贡献，其中包括努尔阿斯塔纳清真寺建设。在卡塔尔的资金援助下，阿斯塔纳学校建设和其他一些社会项目目前正有力推进。



卡塔尔还是第一个加入亚信会议和伊斯兰食品安全组织的阿拉伯国家。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】