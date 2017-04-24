哈通社阿斯塔纳 -- 4月24日，哈萨克斯坦-韩国电子政府产业论坛在阿斯塔纳举行。信息和通讯部长达吾然•阿巴耶夫出席论坛。

阿巴耶夫表示，今日的论坛将为深化哈韩两国在电子政府领域的合作起到重要作用。如今，哈已完成电子政府基础设施建设工作，并启动其基本组件。在此框架下，用户可获得700多种电子服务，而移动版本则支持80多种服务。这些服务数量正在逐年增长。2016年，在联合国电子政务指数排名中，哈萨克斯坦名列第33位。





据阿巴耶夫介绍，哈政府近期推出的"数字哈萨克斯坦"计划旨在推进电子服务发展、提升国民生活水平。哈有意同韩国在信息技术领域建立密切合作，并交流丰富经验。



韩国安全行政部副部长Song Kim Rel表示，相信两国双边合作会取得丰硕成果。哈方可充分利用信息技术为国家经济管理提供便利平台。



据他介绍，如今，韩国80%的民众为电子政府用户。在电子政府领域，韩国位居全球前50强国。



"我们正在制定未来50年发展计划。韩国希望打造一个‘智慧国家'（Smart Nation）。哈萨克斯坦在信息技术领域也在中亚地区位居前茅。因此，韩国愿意同哈萨克斯坦进一步加强这方面的合作。" Song Kim Rel说。



据悉，2016年，阿巴耶夫对韩国进行工作访问，并签署双边战略伙伴备忘录。该文件在电子政府国际论坛获得批准。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】